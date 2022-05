Eclipse total com “Lua de Sangue” será visto no Brasil no fim de semana

Os brasileiros só poderão observar grande parte de um eclipse lunar total novamente em 2025. Mas somente em 2029 será possível ver todos os estágios do fenômeno da mesma forma que acontecerá neste fim de semana.

O eclipse lunar total ocorre quando a lua entra na sombra do planeta Terra em um alinhamento entre sol, Terra e lua. Esta região de sombra é conhecida como umbra, e ela deixa de receber a luz direta do sol exatamente porque a Terra fica na frente da lua, bloqueando a passagem da luminosidade.

Como ver o eclipse lunar total?

O fenômeno começará às 23h27 do domingo (15), quando a lua entrará na região da penumbra, que recebe alguns pontos de luz do sol. À 00h29 começa a fase em que a lua começa a ganhar tons mais avermelhados, característica da “Lua de Sangue”.

O ponto máximo do eclipse se dará à 1h11 da madrugada, com a lua ficando imersa na umbra até 1h54. Depois disso, ela começa a entrar na segunda região de penumbra, de onde deve sair às 3h50 da madrugada da segunda, dando fim ao eclipse.

Os brasileiros estarão em uma posição privilegiada para assistir ao fenômeno completo. No entanto, as condições meteorológicas de cada região do país podem dificultar a observação.

Ao contrário do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser visto a olho nu. Além do Brasil e demais países da América do Sul, o fenômeno será visível na América Central e partes da América do Norte, da Europa e da África.