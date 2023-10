Eclipse solar anular: Astrônomo amador dá dicas de como observar fenômeno sem prejudicar a visão 

Fenômeno deve durar cerca de três horas neste sábado, sendo que na região de Votuporanga cerca de 40% do Sol será coberto no ponto máximo. Para contemplá-lo, é preciso usar óculos especiais.

Um astrônomo amador de São José do Rio Preto/SP deu dicas de como observar o eclipse solar anular, fenômeno que deve impressionar os moradores no interior de SP neste sábado (14.out).

O eclipse solar anular ocorre quando a lua passa em frente ao sol, mas está menor que ele e, por isso, não consegue cobri-lo por inteiro. O resultado total é um anel luminoso ao redor. O fenômeno deve durar cerca de três horas, sendo que no estado cerca de 45% do Sol será coberto no ponto máximo.

O eclipse solar anular deve começar a ser visível por volta das 15h40, sendo seu ponto máximo às 16h45 e o fim às 17h50.

Ele só poderá ser observado novamente em 2067. Por isso, é interessante que os apaixonados por astronomia reservem um tempo para apreciá-lo no céu, mesmo que parcialmente. Contudo, para contemplá-lo, é preciso usar óculos especiais.

Segundo o astrônomo amador, Jefferson Mazzoni, de 33 anos, olhar diretamente para o eclipse pode ser prejudicial. Ele recomenda o uso de um óculos específico para visualização do eclipse, que pode ser encontrado em sites por cerca de R$ 10.

Outra opção, é usar um filtro de solda número 14, encontrado em lojas de material de construção, que custa em torno de R$ 3 a R$ 5.

“É preciso ressaltar que a lente para máscara de solda permite um tempo de observação menor do os óculos para eclipse. Uma regra prática utilizando a lente para máscara de solda n°14 é observar o Sol por cerca de 10 segundos e ‘descansar’ por um minuto para então observar novamente”, explica.

Somente o óculos escuro também não é recomendado. Mesmo oferecendo proteção UV, não é confiável, conforme Jefferson, assistir ao eclipse protegido apenas com o acessório, devido à claridade que ainda permanecerá com a porção exposta ao sol.

Aos que desejarem, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) preparou uma transmissão que apresentará o eclipse ao vivo no YouTube.

Visibilidade no país

Natal/RN, João Pessoa/PB, Juazeiro do Norte/CE e São Félix do Xingu/PA terão a sorte de observar o “anel de fogo” ao redor da Lua criado pelo Sol. No resto do país, incluindo o noroeste paulista, o eclipse poderá ser visto de forma parcial.

*Com informações do g1