Eber Voltolini falece aos 71 anos

Faleceu nesta sexta-feira, 19, no Hospital de Base em São José do Rio Preto, aos 71 anos, o Sr. Eber Voltolini. Ele deixa a esposa Cássia Martins, os filhos Daniela, Cíntia, Priscila, Matheus, Anyzaura e Izadora, além dos netos Lucas, João Pedro, Bruno, Enrico, Enzo e Helena. Bancário aposentado, Eber Voltolini, foi funcionário do extinto Banespa. Atualmente trabalhava na Indústria Valfran e lutava contra um câncer. Seu corpo está sendo velado neste sábado (20) no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento será às 17h no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”.