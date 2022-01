E-SUS apresenta falha novamente e Votuporanga registra 195 casos positivos de coronavírus 

De acordo com o boletim epidemiológico, 19 pacientes estão hospitalizados, sendo 10 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Município tem mais de 5 mil pessoas isoladas com sintomas gripais.

Na tarde desta quinta-feira (20), a Secretaria da Saúde de Votuporanga/SP informou que foram registrados 195 novos casos de coronavírus, totalizando 21.019 infectados. Junto com o boletim diário, a Secretaria da Saúde explicou que “o sistema E-SUS do Ministério da Saúde, responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal, vem apresentando instabilidade nos últimos dias. Por isso, nesta quinta-feira não foi possível realizar a exportação dos dados. Diante disso, poderá haver aumento de registro de suspeitos nos próximos dias, quando voltar a operar normalmente.”

De acordo com o boletim epidemiológico, 19 pacientes estão hospitalizados, sendo 10 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Segundo o documento, município contabiliza 463 mortes confirmadas para COVID-19.

Ainda no boletim divulgado hoje, 5.045 votuporanguenses estão em monitoramento domiciliar.

Vacinação

Segundo o vacinômetro municipal 197.689 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 82.042 em 1ª dose; outras 80.409 em 2ª dose, e outras 35.238 em 3ª dose/reforço.

Santa Casa de Votuporanga

Já a Santa Casa de Votuporanga, referência no enfrentamento à Covid-19, também emitiu boletim no final da tarde. Confira: