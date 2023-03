E o Artur? Ainda sem proposta, Palmeiras monitora atacante do Bragantino 

Revelado pelo Verdão, jogador de 25 anos não tem retorno descartado.

No mercado em busca de reforços pontuais para a sequência da temporada, o Palmeiras monitora a situação de Artur, atacante revelado na base do clube e vendido ao Bragantino em 2020 por cerca de R$ 27 milhões (seis milhões de euros na cotação da época).

Com bons números pelo time de Bragança Paulista nos últimos anos, Artur tem o nome ligado frequentemente a outros clubes, casos de Flamengo e Corinthians. E o Palmeiras, tem interesse na contratação do jogador de 25 anos?

As diretorias de Palmeiras e Bragantino possuem boa relação e um histórico recente de negociações bem sucedidas. Além do próprio Artur, o Verdão emprestou o zagueiro Renan, o atacante Carlos Eduardo e mais recentemente o volante Matheus Fernandes.

O bom diálogo entre as partes fez com que o Bragantino informasse o Palmeiras no fim da temporada passada sobre uma proposta de um clube árabe por Artur. Ainda dono de 10% dos direitos econômicos do jogador, o Verdão chegou a consultar valores e possibilidades de um retorno do atacante naquele momento. Uma proposta, no entanto, não foi oficializada.

O grande desejo de Artur, caso deixe o time de Bragança Paulista, é se transferir para um clube que lhe ofereça a oportunidade de brigar por títulos. O jogador, porém, prioriza ligas mais fortes ou até mesmo uma transferência dentro do Brasil. Levando isso em consideração, o Palmeiras seria um dos candidatos.

A venda de Artur para o Bragantino em 2020 é considerada muito boa pelo Palmeiras, levando em consideração as condições da época. O jogador havia feito boa temporada pelo Bahia após um ano com duas cirurgias e apenas nove aparições em campo pelo Verdão.

Formado nas divisões de base do Palmeiras, o atacante chegou a fazer parte do elenco principal em algumas temporadas, mas nunca conseguiu ter sequência. Ao todo, foram apenas dez jogos com a camisa palmeirense.

Próximo compromisso

Líder geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo (5), às 16h, contra o Guarani, em Campinas.