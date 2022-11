É hoje! Baile Tropical Assary é neste sábado

Tradicional evento com megaestrutura traz atrações como: Xande de Pilares, Banda Santa Esmeralda, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Felipe Santana, Dj Santorini, Dj Thiaguinho e outros; ingressos podem ser adquiridos no site guichê web ou na secretaria do clube. Acontece neste sábado o Baile Tropical Assary 2022, esse evento tradicional e tão esperado. A diretoria do clube trabalhou com muita dedicação para oferecer ao público uma boa recepção e um divertimento a altura.

Como sempre a boa música com atrações de renome prometem abrilhantar a festa o que será uma experiência inesquecível pelo calor e alegria de todos.

Xande de Pilares será a grande atração desta noite com seu swing e sua voz insuperável, além de outras presenças marcantes como Banda Santa Esmeralda, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Felipe Santana, Dj Santorini, Dj Thiaguinho, Atrações Regionais, Camarotes Open Bar, Setor de Mesas, Área Vip, Pista, Dois ambientes, frutas, decoração e muito mais.

Quem ainda não garantiu o seu ingresso tem que se apressar pois os últimos ingressos estão acabando e as vendas estão a todo vapor, não deixe para a última hora!

– Camarotes Open Bar;

Setor de mesas

O setor de mesas possui um local reservado, com muito conforto, proporcionando a todos uma visão do palco privilegiada. Também oferece garçons em tempo interino, toda mesa ganha uma tábua de frios além de outros benefícios:

– Todas Mesas ganham 01 tábua de frios e 01 Cesta de Frutas;

– Garçons servindo a todo momento;

– Bar, Caixas e Banheiros próprios;

– Caixas Móvel para maior conforto;

– Área VIP frente ao palco;

– Visão Privilegiada do palco e do campo;

– Ingressos de Entrada do evento já incluso nos valores.

– Valores parcelados em até 3x no cartão.

– Observação: O setor de mesa não é open bar.

Vendas e Informações

Compre Online pelo site da Guichê Web – www.guicheweb.com.br e/ou na Secretaria do Clube. (Vendas na secretaria do clube somente pessoalmente, não sendo realizada vendas por telefone ou aplicativos de mensagens).

Menores de idade somente acompanhados de pais ou responsáveis.

Proibida venda e consumo de bebida alcoólica por menores de 18 anos.

Proibida entrada de menores de 18 anos em ambientes open bar (Camarote Executivo/Camarote).

Demais Informações e dúvidas no telefone (17) 3426-4075.