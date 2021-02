É campeão! Mirassol bate Floresta outra vez e é campeão brasileiro da Série D

Leão do interior paulista coroa temporada com título inédito em sua história de 95 anos.

O Mirassol venceu o Floresta por 1 a 0, na tarde deste sábado (6), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol/SP, conquistando pela primeira vez o título da Série D do Campeonato Brasileiro. No jogo de ida, em Fortaleza/CE, o Leão havia vencido por 1 a 0. O título é apenas o terceiro da história de 95 anos do Mirassol.

Mesmo com a vantagem do empate na briga pelo título, o Mirassol partiu para cima do Floresta e provou da força jogando em casa. Com maior volume de jogo, o Leão conseguiu abrir o placar aos 17 minutos, com João Carlos. O centroavante aproveitou rebote do chute de Luiz Henrique para ampliar ainda mais a vantagem pelo título. Precisando de pelo menos dois gols para forçar a decisão nos pênaltis, o Floresta passou a se arriscar e ceder mais espaços. A melhor chance do time cearense foi em uma sequência de chutes do zagueiro William Goiano, que parou na defesa do Mirassol. No último lance do primeiro tempo, o Floresta perdei o zagueiro Eduardo expulso. Após fazer falta na risca da grande área em Netto, o defensor recebeu o segundo amarelo e deixou o time cearense com um a menos e em situação ainda mais delicada na busca pelo inédito título nacional.

Com o resultado encaminhado e com um jogador a mais, o Mirassol praticamente administrou o placar nos 45 minutos finais. Nitidamente abatido, o Floresta praticamente não reagiu. Apesar de um jogo mais cauteloso, o Mirassol teve ao menos três chances de ampliar o placar, parando em boas defesas do goleiro Douglas Dias, do Floresta. Melhor para o Mirassol, que garantiu a vitória e o primeiro título brasileiro de sua história.

Valeu a pena!

Eduardo Baptista chegou ao Mirassol após passagens frustradas por Palmeiras e Fluminense. Cansado da rotatividade das principais divisões do futebol brasileiro, o técnico apostou no projeto a longo prazo no interior paulista. A meta é levar o Mirassol à Série B do Brasileiro ainda nesta temporada.

Galeria de campeões

A primeira edição da Série D do Campeonato Brasileiro foi realizada em 2009, quando a CBF enxugou a Série C do Brasileiro de 64 para apenas 20 clubes, formato que segue até os diais atuais. Desde então, a quarta e última divisão do futebol brasileiro define os classificados através dos rankings estaduais. Atualmente, o campeonato conta com a participação de 68 clubes.

Campanha impecável

Em 24 jogos na Série D do Brasileiro, o Mirassol venceu 15, empatou cinco vezes e sofreu quatro derrotas. Foram com 47 gols marcados e 15 sofridos.

*Com informações globoesporte