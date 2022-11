É campeão! Jogadores do Palmeiras festejam o título do Brasileirão em trio elétrico 

Elenco fez o trajeto do Allianz Parque até a Academia de Futebol seguido por torcedores.

A festa do título brasileiro dos jogadores do Palmeiras entrou a madrugada desta quinta-feira (3.nov). Depois da goleada sobre o Fortaleza, no Allianz Parque, os jogadores foram em cima de um trio elétrico até a Academia de Futebol, local de treino e concentração do elenco.

Torcedores acompanharam o veículo durante o trajeto e outros palmeirenses esperavam os jogadores na porta da Academia. Da janela dos prédios, torcedores acenaram para os campeões brasileiros.

A festa dos palmeirenses, na verdade, começou antes mesmo de a bola rolar no Allianz Parque. Como o Inter perdeu do América-MG, no jogo das 16h, o Verdão confirmou o título do Brasileirão sem jogar.

Em campo, contra o Fortaleza, o time fez a alegria do torcedor com uma goleada contundente, com dois gols de Rony, um de Dudu e outro de Endrick.

O Palmeiras tem mais três compromissos na temporada. Enfrenta o Cuiabá, domingo, fora de casa, o América-MG, em casa, no dia 9, e o Internacional, no dia 13, em Porto Alegre/RS.