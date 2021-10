Durante evento em Rio Preto, governador de SP anuncia programa para recuperar estradas rurais 

Na região, dois trechos receberão as obras de readequação. Serão investigados R$ 420 milhões.

Durante evento realizado em São José do Rio Preto/SP, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lançou, na manhã desta quinta-feira (14), o programa “Novo Melhor Caminho”.

A solenidade reuniu mais de mil pessoas no Recinto de Exposições. Entre elas, secretários, prefeitos e deputados federais e estaduais.

De acordo com o governo do estado de SP, o programa vai recuperar cerca de cinco mil quilômetros de estradas rurais e promover o desenvolvimento do agronegócio.

Na região de Rio Preto, serão investidos R$ 420 milhões. Dois trechos receberão as obras de readequação. A expectativa é de que, aproximadamente, 10 mil famílias sejam beneficiadas pelas obras até 2022.