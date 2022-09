Dupla suspeita de matar morador de rua com tiro no pescoço é presa em Rio Preto 

Criminosos confessaram ter assassinado Jonas Miranda de Oliveira Júnior por conta de uma dívida financeira.

Dois homens foram presos temporariamente suspeitos de matar um morador de rua com um tiro no pescoço. O crime foi registrado na Avenida José Munia, em São José do Rio Preto/SP, na noite de 8 de agosto.

Segundo Alceu Lima de Oliveira Júnior, delegado da Divisão Especializada em Investigação Criminais (DEIC), a dupla confessou ter assassinado Jonas Miranda de Oliveira Júnior por conta de uma dívida de R$ 30.

“Uma testemunha deu o apelido da pessoa que estava conduzindo a moto. A Polícia Militar chegou ao nome completo da pessoa. Pedimos a prisão temporária, mas há dois dias, a Polícia Militar prendeu o suspeito por roubo. Ele foi trazido para a delegacia e confessou que dirigia a motocicleta no dia do crime”, disse.

Ainda de acordo com Alceu Júnior, o suspeito de atirar contra o morador de rua foi preso traficando em uma praça do bairro Parque Estoril.

“Pedimos a prisão temporária e o trouxemos para a delegacia. A versão dele é totalmente condizente com a do condutor da motocicleta. Ele diz que efetuou dois disparos, e que não ganhou nada em troca”, explicou.

Os dois suspeitos de matar o morador de rua estão presos na carceragem da DEIC. A Polícia Civil vai finalizar o inquérito e indiciar os homens.

*Com informações do g1