Dupla é presa suspeita de roubar e atirar em jovem ao tentar vender arma em Bady Bassitt 

Segundo a Polícia Civil, indivíduos de 18 anos foram presos por tentativa de latrocínio; vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital após o crime.

Dois indivíduos de 18 anos foram presos na quinta-feira (16) suspeitos de tentativa de latrocínio, em Bady Bassitt/SP.

De acordo com as informações da Polícia Civil, eles passaram a ser investigados depois que tentaram vender uma arma a um rapaz de 21 anos, no dia 10 de setembro.

Os suspeitos o levaram até um seringal da cidade para a venda. No local, a vítima foi atingida por um tiro na nuca.

Após o disparo, eles pegaram R$ 2,9 mil que a vítima usaria para comprar a arma e fugiram.

O rapaz também conseguiu fugir do seringal e foi socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao hospital e teve alta médica dias depois do crime, ainda segundo a polícia.

O caso foi registrado na Polícia Civil e o delegado Jonathan Marcondes Stopa pediu a prisão preventiva dos suspeitos, que foi aceita pela Justiça.

A dupla foi localizada e presa horas depois da expedição dos mandados. Em seguida, foi encaminhada à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde permaneceu à disposição da Justiça.

*Informações/G1