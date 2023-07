Dupla é presa suspeita de desviar alimentos da merenda escolar em Rio Preto 

Suspeitos foram flagrados descarregando caixas de um caminhão com brasão da Prefeitura de Rio Preto. Polícia constatou que as duas pessoas deveriam levar os alimentos para as escolas, mas desviavam os produtos.

Duas pessoas foram presas por desviar alimentos da merenda escolar no bairro Jardim das Oliveiras, em São José do Rio Preto/SP, nesta quinta-feira (6.jul).

Segundo o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), após denúncia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, os suspeitos foram flagrados descarregando caixas de um caminhão com brasão da Prefeitura de Rio Preto.

Durante a abordagem, a equipe constatou que as duas pessoas eram contratadas por uma empresa e deveriam levar os alimentos para as escolas, mas desviavam os produtos.

Ainda conforme o BAEP, os dois suspeitos foram presos em flagrante por apropriação indébita e levados ao plantão policial de Rio Preto.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento não havia comentado o episódio até a publicação desta reportagem.

*Com informações do g1