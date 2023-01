Dupla é presa por tráfico de drogas em Mirassol 

Ao todo foram apreendidos dois veículos, celulares e 38 tijolos de maconha.

Dois jovens, um de 20 anos e outro de 22, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na manhã da última terça-feira (17.jan), no bairro Vale do Sol, em Mirassol/SP. No total, a Polícia Civil apreendeu dois veículos, celulares e 38 tijolos de maconha.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais civis receberam denúncias anônimas de que dois jovens estavam traficando no bairro e que na manhã desta terça-feira, iriam receber uma carga grande de entorpecentes.

Na casa de um dos suspeitos, o jovem de 22 anos afirmou que na residência tinha drogas para consumo próprio. Os policiais entraram no local e encontraram em cima da geladeira uma porção de maconha. Em um dos quartos, um caderno de anotações sobre vendas de entorpecentes, além de dois celulares que foram apreendidos.

No andar de cima da casa, os policiais encontraram mais 38 tijolos de maconha, outra porção do mesmo entorpecente cortada e uma faca.

Após a apreensão, os policiais iniciaram a busca pelo segundo suspeito, pois tinham informações de que os entorpecentes eram de responsabilidade dele. Para disfarçar a venda da droga, ele andava em dois veículos, sendo um Ford/Fusion e um GM/Cobalt.

O jovem de 20 anos foi encontrado a dois quarteirões da residência, onde os policiais realizaram a abordagem e emitiram voz de prisão.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Os entorpecentes, celulares e carros foram apreendidos.

*Com informações do Diário da Região/Sarah Belline