Dupla é presa por roubo de maquinários, celulares e cabeças de gado 

Segundo a PM, um dos suspeitos presos era procurado pela Justiça por tentativa de latrocínio; outros dois homens fugiram.

Dois homens foram presos por roubo de maquinários eletrônicos, celulares e cabeças de gado em uma propriedade do distrito de Juritis, em Glicério/SP, no domingo (6).

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), policiais se depararam com um carro em alta velocidade.

A equipe deu sinal de parada, mas o motorista não obedeceu. Durante a fuga, o veículo entrou em uma estrada de terra e ficou com a dianteira danificada ao passar por uma curva de nível.

Quatro homens abandonaram o veículo e fugiram a pé, ainda de acordo com a polícia.

No veículo foram localizados maquinários eletrônicos, além de quatro celulares. De acordo com a PM, a numeração do chassi estava remarcada e o carro, de São José do Rio Preto/SP, havia sido furtado em dezembro do ano passado.

Durante as buscas da polícia pelo local, um dos homens foi encontrado escondido. Ele era procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de latrocínio.

Durante o registro da ocorrência, policiais receberam uma denúncia de que outro suspeito andava às margens da estrada vicinal do distrito. Ele foi localizado e a dupla foi encaminhada ao Plantão.

Ainda segundo a PM, policiais de Buritama/SP entraram em contato com as vítimas e elas reconheceram os suspeitos pelo roubo de 18 cabeças de gado, além dos maquinários e de celulares.

Os dois homens foram presos por roubo e receptação e permaneceram à disposição da Justiça. Os outros suspeitos de participarem do grupo não foram localizados.

