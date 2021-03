Dupla é presa em Fernandópolis suspeita de tentar aplicar golpe do motoboy em idoso

Os dois que seriam moradores da capital paulista foram presos em flagrante e a polícia apreendeu R$3,1 mil em dinheiro, além de máquinas de cartão e cartões bancários de outras vítimas.

Dois indivíduos foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira (2), suspeitos de tentar aplicar um golpe conhecido como “golpe do motoboy” em um homem de 69 anos, em Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, os policiais militares receberam uma denúncia sobre um idoso que estava no telefone com uma suposta funcionária de um banco, que teria falado para o homem que seu cartão estaria clonado; que para resolver o problema, cancelando o cartão e ter o ressarcimento do suposto valor gasto pelos criminosos teria que entregar o tal cartão clonado para um mototaxista que seria enviado pelo banco para buscá-lo. Na verdade, o motoboy seria um dos integrantes da quadrilha de estelionatários.

Já pela residência do idoso, os policiais abordaram um indivíduo que vestia uma blusa de motociclista, com faixas refletivas, mas não encontraram nenhuma motocicleta. Por isso, eles fizeram um patrulhamento na área e desconfiaram da atitude do motorista de um Ford/Ka, de cor vermelha, com placas de Curitiba/PR.

Dentro do veículo, os policiais encontraram várias máquinas de cartão, R$ 3,1 mil em cédulas e vários cartões de outras vítimas. Questionados, os indivíduos disseram à PM que eram de São Paulo/SP e estavam hospedados em hotéis da cidade.

Os homens foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.