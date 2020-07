Dupla é presa com droga e munição entre Pedranópolis e Parisi

Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar de Fernandópolis, Pedranópolis e Parisi durante uma abordagem na Rodovia Vicinal Aristides Pio dos Santos.

Os policiais tiveram a informação de que dois rapazes estavam em atitude suspeita de tráfico de entorpecente logo na saída de Pedranópolis a Parisi. O fato aconteceu na noite deste sábado, dia 11.

Várias equipes se deslocaram até o local quando se depararam com dois rapazes em uma motocicleta e outro próximo a eles. Ao perceber as viaturas, dos dois que estavam na moto empregaram fuga, deixando o outro sozinho, sendo abordado e com ele localizados oito “pinos” de cocaína cheios.

Na sequência um dos indivíduos que estava na motocicleta foi abordado pela equipe da Roncan e com ele, morador em Pedranópolis, foi localizado apenas certa quantia em dinheiro. Já o outro Y.T. de C. consegui evadir para o município de Parisi, mas com apoio de outra equipe da PM, ele foi localizado dentro de outro veículo.

Abordado, com ele foi encontrado um pino de cocaína vazio, similar ao apreendido com o companheiro que estava no acostamento da pista e uma munição calibre .40.

Y.T. de C., que mora em Parisi, já tem passagem pela polícia pelo crime de Tráfico de Drogas e P.M.A. foram presos e encaminhados ao Plantão Policial em Fernandópolis.

Além da droga e munição, também foram apreendidos R$ 304,00 em espécie e dois aparelhos celulares. (Região Noroeste)