Dupla é presa com cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados em Mirassol

Segundo a polícia, dupla tentou fugir pela Rodovia Washington Luis, mas foi detida; veículo utilizava placas clonadas no caminhão-trator e no semirreboque.

Um homem e uma mulher foram presos após serem flagrados com cerca de 300 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta na Rodovia Washington Luis, em Mirassol/SP, na manhã desta quinta-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a equipe deu sinal de parada, mas o motorista do caminhão não respeitou. O veículo foi acompanhado pela polícia por cerca de dois quilômetros. Em seguida, o homem e a passageira do caminhão fugiram a pé, mas acabaram detidos.

Segundo a polícia, no veículo foram encontradas 600 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, totalizando cerca de 300 mil maços.

Ainda conforme a polícia, o veículo tinha placas clonadas no caminhão-trator e no semirreboque. As placas originais foram apreendidas sob o banco.

A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo. Os dois suspeitos ficaram detidos na carceragem da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP.

*Com informações do g1