Dupla é presa com arma e carro roubado em Rio Preto 

No veículo, polícia encontrou uma pistola calibre 32 sem numeração com cinco munições intactas e um simulacro de pistola.

Dois homens foram presos com arma e carro roubado em São José do Rio Preto/SP, neste domingo (18). O assalto aconteceu na Rua Padre Augusto Cherubini.

Segundo a Polícia Militar, a dupla fugiu após o crime, mas foi encontrada na Avenida Ernani Pires Domingues, onde foi abordada.

Ainda de acordo com a PM, foram localizados no veículo roubado uma pistola calibre 32 sem numeração com cinco munições intactas, um simulacro de pistola e objetos da vítima, que foram apreendidos pela polícia.

A dupla foi presa e levada à Central de Flagrantes, ficando à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado como roubo qualificado.

*Com informações do g1