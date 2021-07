Dupla é presa com 2,5 mil maços de cigarros contrabandeados

Segundo a polícia, produto foi encontrado em abordagem a carro na Rodovia Assis Chateaubriand, em Santópolis do Aguapeí/SP.

Dois homens, de 35 e 53 anos, foram presos por contrabando de cigarros durante uma abordagem na Rodovia Assis Chateaubriand, em Santópolis do Aguapeí/SP, na noite de terça-feira (13).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, a equipe fazia fiscalização no trecho e abordou um carro. Durante vistoria, foram encontrados 2,5 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, sem nota fiscal.

A dupla que estava no veículo disse que comprou o produto de um caminhoneiro em um posto de combustíveis e afirmou que revenderia em bares da cidade.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos foram encaminhados à delegacia e levados à cadeia de Penápolis/SP. Os maços de cigarros foram apreendidos.

*Com informações do g1