Dupla é presa após tentativa de furto a residência em Votuporanga 

Os criminosos conseguiram forçar o portão e arrombar uma janela, mas não acessaram o interior da casa, porque a janela tinha grades internas.

Dois indivíduos foram presos após a tentativa de furto a uma residência na Rua Maranhão, nesta segunda-feira (9.out).

De acordo com o apurado, policiais militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de furto em andamento em uma casa. As informações repassadas a corporação davam conta de que dois indivíduos estariam forçando o portão, além das características dos suspeitos; minutos depois, os PMs souberam que um dos indivíduos já havia entrado no imóvel.

Em seguida, com a chegada das viaturas, os indivíduos foram detidos, sendo que com um deles foram localizadas algumas ferramentas. Na averiguação do local, foi constatado que o portão e uma janela estavam realmente arrombados, mas os criminosos não conseguiram acessar o interior da casa, porque a janela tinha grades internas.

A Polícia Científica foi acionada e a ocorrência apresentada na Central de Flagrantes, onde os criminosos foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.