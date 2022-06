Dupla é presa após ser flagrada com tijolos de maconha em Ida Iolanda 

Apreensão e prisões ocorreram em ação da Polícia Civil de Jales/SP e Três Lagoas/MS.

Dois homens foram presos depois de serem flagrados com 140 tijolos de maconha durante uma ação da Polícia Civil de Jales/SP e Três Lagoas/MS, na manhã desta terça-feira (28.jun).

Segundo a Polícia Civil, investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) abordaram um carro no distrito de Ida Iolanda, em Nhandeara/SP.

Dentro do veículo foram encontrados 99 tijolos de maconha e um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante.

Ele já era investigado por polícias de outros estados e, diante do flagrante, policiais do Mato Grosso do Sul foram ao local onde o veículo havia saído e encontraram mais 56 tijolos do entorpecente. Outro rapaz que estava no imóvel também foi preso.