Dupla é presa após ser flagrada com mais de 100 kg de maconha em rodovia de Penápolis

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) fazia a operação “São Paulo Mais Seguro” quando tentou abordar um carro.

O motorista desrespeitou o pedido de parada e fugiu na rodovia, mas o veículo acabou interceptado. Ainda segundo a polícia, 145 tijolos de maconha foram apreendidos na ocorrência.

Motorista e passageiro do carro confessaram que receberiam R$ 5 mil cada para transportar a droga de Coronel Sapucaia/MS até Uberaba/MG. Eles foram presos e encaminhados ao Plantão Policial de Penápolis, onde permaneceram à disposição da Justiça.

*Informações/g1