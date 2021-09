Dupla é presa após invadir e furtar prédio em Votuporanga 

Indivíduos de 23 e 41 anos foram presos pela Polícia Militar no bairro Parque das Nações, zona norte da cidade.

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de invadir e furtar um prédio residencial no bairro Parque das Nações, na zona norte de Votuporanga/SP, nesta segunda-feira (20).

De acordo com informações, os indivíduos de 23 e 41 anos teriam escalado o muro que protege o imóvel, entrado em apartamentos e furtado vários objetos, dentre eles fios e materiais elétricos e hidráulicos.

A Polícia Militar foi avisada da atitude suspeita da dupla, vista no interior do condomínio. Em seguida, a corporação realizou um cerco nas proximidades e em varredura, localizaram e prenderam os indivíduos; com eles, os agentes encontraram objetos furtados e ferramentas que teriam sido utilizadas nos arrombamentos de portas e janelas.

Diante dos fatos, a dupla foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.