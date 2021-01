Dupla é presa após furtar fios elétricos de praça em Votuporanga

Indivíduos de 33 e 41 anos já haviam retirado mais de 80m de fios da tubulação subterrânea da praça Octaviano Nogueira, na Chácara Aviação.

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após serem flagrados furtando fios de cobre da rede elétrica da praça Octaviano Nogueira no bairro Chácara Aviação, em Votuporanga/SP, na madrugada de quinta-feira (28).

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram os homens de 33 e 41 anos cortando os cabos subterrâneos da iluminação da praça. Após a abordagem, os militares notaram que cerca de 80m de cabos elétricos que já tinham retirado da tubulação condutora da praça pública.

Ainda com os indivíduos, foi apreendido um alicate do tipo ‘torquês’ utilizado para o corte e remoção do material de cobre. Esse produto é furtado para ser transformado em cobre e revendido.

A dupla foi presa em flagrante e a ocorrência apresentada à Central de Flagrantes, onde foram autuados e seguem à disposição da Justiça.