Dupla é multada pela Polícia Ambiental por pescar em local proibido 

Indivíduos pescavam as margens da Represa Hidrelétrica de Ilha Solteira, à jusante da Barragem da Usina Hidrelétrica AES Tiete, em Ouroeste/SP. Os peixes foram doados a Casa Abrigo de Ouroeste.

Dois homens foram multados por pescar em local proibido, no último sábado (18.mai), as margens da Represa Hidrelétrica de Ilha Solteira, à jusante da Barragem da Usina Hidrelétrica AES Tiete, no bairro Água Vermelha, em Ouroeste/SP.

De acordo com o apurado, a Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento ambiental rural, em decorrência da operação Impacto, quando flagraram dois indivíduos portando apetrechos de pesca, no local conhecido como ‘buracão’.

Em seguida, após abordagem e vistoria nos apetrechos de pesca e na sacola que estavam portando, os policiais constataram dois caniços de nylon e 8,9 quilos de pescado das espécies Dourado e Tucunaré.

A corporação confeccionou autos de infração ambiental no valor de R$ 1.178,00 – cada um, no enquadramento “por pescar em local no qual a pesca seja proibida”, infringindo o Artigo 35 da Resolução SIMA 005/21.

Ainda na ação, os apetrechos de pesca foram apreendidos e depositados na sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental de Fernandópolis/SP. Já os peixes foram doados a Casa Abrigo de Ouroeste.