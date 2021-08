Dupla é autuada por matar capivara em Cosmorama 

Flagrante da Polícia Militar Ambiental ocorreu no bairro Vila Nova; carne do animal e os materiais utilizados no crime foram apreendidos.

Dois homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental nesta quinta-feira (26), suspeitos de matar uma capivara no bairro Vila Nova, em Cosmorama/SP.

De acordo com informações, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento pela área rural do município, quando avistaram em uma propriedade, uma mesa que possivelmente era utilizada para desossa de animais, além de uma rede de caça.

No local, tendo em vista que o abate de animais não é permitido nesse tipo de ambiente pela falta dos cuidados necessários, foi realizada vistoria onde encontraram partes de uma capivara que havia sido abatida.

Questionado sobre o fato, o morador teria informado que havia matado o animal com a ajuda do proprietário do imóvel para consumo próprio.

Desta dos fatos, ambos foram autuados administrativamente, por matar espécime da fauna silvestre nativa sem autorização da autoridade competente e responderão pelo crime em liberdade. A carne do animal e os materiais utilizados foram apreendidos.