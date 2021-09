Dupla é autuada em mais de R$ 360 mil após ser flagrada com pássaros silvestres na BR-153 em Nova Granada 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidos pássaros da espécie coleiros-baiano, pássaros-pretos, araras-canindé e papagaios-verdadeiros.

Dois homens foram autuados em mais de R$ 360 mil após serem flagrados com mais de 100 pássaros silvestres na rodovia BR-153, em Nova Granada/SP, na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os animais, alguns deles filhotes, foram encontrados em gaiolas no porta-malas de um carro abordado na rodovia.

Foram apreendidos pássaros da espécie coleiro-baiano, pássaros-pretos, araras-canindé e papagaios-verdadeiros.

Ainda de acordo com a PRF, os homens, de 25 e 36 anos, disseram que compraram as aves no Estado de Goiás e as levariam a Florianópolis/SC.

A Polícia Militar Ambiental lavrou autuações que passaram de R$ 360 mil e medidas administrativas de proteção aos animais, visto que a dupla é reincidente no tráfico de aves. A Polícia Civil de Nova Granada também foi acionada para acompanhar o caso.

Conforme informações da PRF, a captura, transporte e comercialização desses pássaros configuram crime ambiental.

*Informações/g1