Dudu se reapresenta no Palmeiras com tratamento intenso por volta no primeiro semestre de 2024 

Atacante está afastado desde agosto do ano passado e trabalha por retorno no primeiro semestre.

A reapresentação do Palmeiras para o início da temporada de 2024 será na segunda-feira, mas um nome foi o primeiro a chegar na Academia do Futebol neste ano: Dudu. O camisa 7 voltou ao trabalho na quarta-feira e segue o tratamento da lesão, sofrida em agosto, ao lado do fisioterapeuta Marcelo Gondo.

“Cá estamos de novo”, escreveu o atacante, que havia feito o último do ano no dia 29 de dezembro.

Dudu está em recuperação desde 27 de agosto por conta de uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito e de uma lesão no menisco, ambas sofridas durante a partida contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo último Brasileiro.

O atacante manteve o tratamento de forma híbrida durante as férias, sendo monitorado à distância por chamada de vídeo e com um cronograma montado pelo clube.

Nos momentos em que esteve em São Paulo, trabalhou na Academia do Futebol, e nas viagens cumpriu com as atividades de forma remota – como aconteceu no período de uma semana nos Estados Unidos, por exemplo, em dezembro.

Nas redes sociais, o camisa 7 chegou a desabafar sobre o doloroso processo de recuperação.

“Pra mim, 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil. Cada dia, enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência”, disse o atleta.

O Palmeiras não estipula prazo de retorno para atletas lesionados, mas com base em lesões semelhantes sofridas por outros jogadores nos últimos anos a tendência é de que Dudu esteja liberado entre maio e junho de 2024.

*Com informações do ge