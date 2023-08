Dudu rompe ligamento do joelho e não joga mais pelo Palmeiras em 2023 

Atacante também teve lesão no menisco e deve passar por cirurgia nas próximas semanas.

Dudu não joga mais pelo Palmeiras em 2023. Nesta manhã (28.ago), o atacante passou por exames e teve diagnosticadas lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior. O camisa 7 deve passar por cirurgia nas próximas semanas e iniciar a recuperação, que não teve prazo divulgado pelo clube.

O camisa 7 deixou o campo aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória contra o Vasco, depois de receber atendimento. Ele foi substituído por Breno Lopes.

Depois do lance, Dudu chegou a voltar ao campo. Ele atuou por mais cinco minutos antes de chutar a bola para fora e ser substituído. Na saída, recebeu o abraço de Abel Ferreira.

Na temporada, Dudu tem 42 jogos e pouco mais de 3.300 minutos em campo. São três gols e sete assistências do atacante no ano.

Quem entra no time?

O Palmeiras conta com poucas opções para a vaga de Dudu. Abel tem utilizado Jhon Jhon, promovido ao elenco profissional nesta temporada, como principal alternativa no setor. Além dele, Breno Lopes, Kevin, Endrick e Luís Guilherme podem fazer a função do camisa 7.

Outras possibilidades seriam deslocar Rony para atuar aberto ou improvisar o lateral Mayke no setor.

Veja abaixo o comunicado oficial do Palmeiras:

“O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Muita força, Baixola! Estamos juntos!”

*Com informações do ge