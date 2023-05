Dudu está a uma vitória de igualar recorde de Marcos no Palmeiras 

Atacante pode alcançar o mesmo número de triunfos do ex-goleiro em jogos do Verdão em casa.

Dudu está próximo de uma nova marca vestindo a camisa do Palmeiras. Se o atacante sair de campo vitorioso no duelo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado, pelo Brasileirão, ele irá igualar o ex-goleiro Marcos como jogador que mais venceu pelo Verdão jogando em casa.

Marcos possui 135 vitórias com a camisa do Palmeiras em jogos do clube em casa, levando em consideração o antigo estádio Palestra Italia e o Allianz Parque. Com 134 triunfos, Dudu ocupa a vice-liderança neste ranking.

“É um enorme prazer poder igualar outra marca do Marcão, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, e continuar escrevendo minha história nesse clube que tanto amo. É bom pra relembrar tantos momentos inesquecíveis que vivi na nossa casa, diante da nossa torcida e mais uma motivação para seguir melhorando e ajudando o Palmeiras a conquistar novos título”, disse Dudu.

Dudu estreou pelo Palmeiras no Allianz Parque em janeiro de 2015, meses após a inauguração oficial da arena. Desde então, lidera os rankings de jogador com mais partidas (187), vitórias (134), gols (39, ao lado de Raphael Veiga) e assistências (48).

Levando em conta todos os jogos do Palmeiras no Palestra Itália e no Allianz Parque, Dudu está próximo de se tornar o jogador que mais atuou pelo clube em casa. São 189 jogos até o momento, 25 a menos que Marcos.

“Eu já falei várias e várias vezes de tudo o que representa o Palmeiras na minha vida. Ter a oportunidade de alcançar mais uma marca importante como essa me deixa super orgulhoso e feliz. Quem me conhece, quem convive de perto sabe o quanto eu me dedico, diariamente, para me capacitar e entrar em campo preparado para ajudar o clube a conquistar as vitórias”, disse o camisa 7 do Palmeiras.

Dudu deve ser titular no duelo contra o Bragantino neste sábado, às 18h30, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão. Com 13 pontos, o Verdão pode assumir a liderança. Para isso, precisa vencer o time de Bragança Paulista e que o líder Botafogo não vença o Goiás.

*Com informações do ge