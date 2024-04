Dudu avança em recuperação para voltar a jogar no Palmeiras; poupados treinam após vitória 

Atacante começou a fazer atividades parciais com o restante do elenco e foi a campo no treinamento da manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Dudu deu mais um passo para voltar a jogar no Palmeiras. Recuperando-se de cirurgia no joelho direito, ele entrou na penúltima etapa de reabilitação e participou como coringa do trabalho no campo desta segunda-feira com o restante do grupo.

Apesar do avanço, ele ainda não está integrado ao elenco. O jogador vai fazer readequação funcional com o Núcleo de Saúde e Performance, além de atividades gradativas com o grupo, até ser liberado.

Fora de combate desde agosto, o camisa 7 teve como prazo de retorno aos campos entre 9 e 12 meses, mas o clube trabalha para deixá-lo apto na previsão mínima, a partir de maio.

O grupo se reapresentou nesta manhã, após estrear no Campeonato Brasileiro com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, domingo, no Barradão.

Os jogadores que atuaram por mais de um tempo fizeram atividades regenerativas na Academia de Futebol, e o restante do grupo foi ao gramado para uma movimentação técnica.

Gustavo Gómez e Aníbal Moreno, que ficaram fora da viagem poupados, além de Zé Rafael, desfalque por uma lombalgia, participaram do trabalho no campo.

Abel Ferreira terá mais um dia de trabalho até a partida contra o Internacional, quarta, às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.

O técnico já avisou que pelo desgaste imposto pelo gramado no Barradão deve precisar mudar a equipe titular mais uma vez. Ele ainda esboçou os 11 iniciais para o próximo confronto.

*Com informações do ge