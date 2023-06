DUDA LIMA – Novo talento da música sertaneja vem ganhando popularidade e conquistando seu espaço no meio musical

Nos palcos da vida, alguns artistas nascem para brilhar, para encantar multidões e deixar uma marca inesquecível na história da música. Maria Eduarda Lima da Silveira que todos conhecem por Duda Lima, é um desses talentos excepcionais que emergem de pequenos cantos do mundo para conquistar corações e mentes com sua voz cativante e presença magnética.

A cantora é nascida em São José do Rio Preto e desde sempre mora aqui em Votuporanga. Começou a cantar com 6 anos de idade e é dona de um talento, carisma e vozeirão indiscutível! Duda Lima tem apenas 13 anos, mas apesar da pouca idade, encanta por onde se apresenta.

Ela se destaca como uma artista que valoriza suas raízes e se esforça para transmitir mensagens positivas por meio de sua arte e se consolidado como um dos destaques da cena musical atual na região, conquistando cada vez mais espaço e reconhecimento.

Desde muito pequena com 6 anos de idade já gostava de cantar. Teve como influência na música seu avô o Sr. Francisco de Lima que cantava na Banda “OS TERRIVEIS” nos anos 60 em bailes e formaturas e também de sua prima Luciana. Duda tem como referência o estilo sertanejo, pois foi quando ouviu ’50 Reais’ de Naiara Azevedo, que ela se apaixonou pelo sertanejo raiz e universitário.

Em entrevista ao jornal Diário de Votuporanga, Duda contou um pouco da sua história com a música, acompanhe:

DV: Conte um pouco sobre você. Quem é a Duda Lima? “A Duda Lima é uma jovem querendo conquistar o seu espaço no mundo sertanejo.”

DV: Como começou sua trajetória na música? “Desde pequena estive no meio musical, até porque meu avô por parte de mãe sempre cantava para mim, e minha prima por parte de pai é cantora.”

DV: O que te inspira musicalmente? “Gosto de todos os géneros musicais, mas dentre eles escolhi o sertanejo, e dentro do sertanejo tenho como ídolo a Marília Mendonça!”

DV: Duda você já participou de programas famosos de TV, como foi a experiência? “Já participei de duas entrevistas de rádio, uma em Fernandópolis-SP e outra em Nioaque-MS. Também já estive cantando ao lado de grandes nomes da música sertaneja, como: Zé Neto e Cristiano, Hugo e Guilherme, Daniel, Matheus e Kauan, Di Paullo e Paulino, Gian e Giovani, João Bosco e Vinícius, Israel e Rodolfo, Antony e Gabriel, Ícaro e Gilmar e Alex e Yvan. Todas as participações que eu já fiz foram sensacionais, não tem como escolher uma preferida.”

DV: O que a música significa na sua vida? “A música é o meu bem-estar e a minha felicidade, pois é nela onde eu expresso os meus sentimentos, quando vejo as pessoas cantando comigo é a hora que eu penso que é isso que eu quero para a minha vida!”

DV: Você atualmente está trabalhando na gravação de uma nova música, o que você espera desse momento? Qual recado você deixa para os leitores e fãs que acompanham seu trabalho? “Eu espero que todos gostem e curtam as minhas músicas autorais, que dancem e façam hits com essas músicas, que esteja na boca do povo e que todos gostem de mim como pessoa e do meu trabalho como cantora, pois o que eu quero é alegrar a todos!”

Na próxima terça-feira (27) a cantora irá gravar 4 músicas inéditas, projeto este que lançará Duda Lima no âmbito profissional , e em breve estará em todas as plataformas digitais.

Duda é sem dúvida uma estrela em ascensão, uma artista que mostra a todos que é possível transformar sonhos em realidade quando se tem amor, dedicação e uma voz que toca a alma!

Instagram: @dudalimacantora

TikTok: dudalimacantora

Facebook: Duda Lima

YouTube: Duda Lima Cantora

(Andrea Anciaes)