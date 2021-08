Duas pessoas são presas e mais de 2 toneladas de maconha são apreendidas na região de Araçatuba

A operação foi realizada por equipes da Polícia Rodoviária de Araçatuba, do 12º Baep, da Polícia Federal e da Delegacia de Combate a Drogas (Dcod) do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária, a equipe foi informada de que um carregamento de maconha seria enviado do estado do Mato Grosso do Sul para Minas Gerais e que passaria por São Paulo.

Em seguida, um caminhão foi abordado na Rodovia Marechal Rondon, na região de Araçatuba. No veículo, diversas mercadorias foram encontradas, o que dificultou a fiscalização.

O caminhão foi levado até a base da Polícia Rodoviária e, com a ajuda de um cão farejador, foram encontradas 45 caixas com 3.200 tijolos de maconha, totalizando 2,7 toneladas.