Duas pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão em rodovia de Jaci 

Um homem e uma mulher morreram no local e outras 3 pessoas foram socorridas com ferimentos leves.

Um homem de 49 anos e uma jovem de 22 anos morreram em um acidente envolvendo dois veículos na rodovia BR-153, em Jaci/SP, na madrugada de sexta-feira (18.nov).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro passageiros estavam em um carro quando foram atingidos de frente por um caminhão que invadiu a pista contrária.

Duas pessoas morreram no local. Outros dois passageiros do mesmo veículo tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não foi ficou ferido.

As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1