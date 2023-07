Duas pessoas morrem após carros baterem de frente em rodovia de Pereira Barreto

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Pereira Barreto/SP, na madrugada desta sexta-feira (7.jul).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os veículos trafegavam em sentidos opostos quando bateram de frente. A colisão ocorreu no quilômetro 615.

Com o impacto, o motorista de um dos veículos e o passageiro do segundo carro envolvido no acidente morreram no local. A outra condutora e uma criança foram socorridas pelo corpo de Bombeiros e encaminhadas para a Santa Casa de Pereira Barreto.