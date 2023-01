Duas pessoas ficam feridas e cavalo morre atropelado em rodovia de Rio Preto 

Acidente ocorreu na Rodovia Washington Luis (SP-130); o proprietário do animal não foi localizado.

Um motociclista de 32 anos e um motorista de um carro, de 54, ficaram feridos após se envolverem em um acidente durante a madrugada do último sábado (7.jan), na Rodovia Washington Luis (SP-130) em São José do Rio Preto/SP.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista seguia no sentido Rio Preto – Cedral/SP quando bateu no cavalo. O condutor do carro que vinha logo atrás não conseguiu desviar e também bateu.

Os dois motoristas fizeram teste do bafômetro, que comprovou que os dois estavam alcoolizados. Eles foram socorridos e encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor da moto deve ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois necessita de transfusão de sangue.

O dono do animal não foi encontrado. As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1