Duas mulheres são presas com 29 tabletes de maconha em José Bonifácio 

Mulheres de 22 e 27 anos foram presas em flagrante após abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas mulheres, de 22 e 27 anos, na noite de quinta-feira (20.out), em José Bonifácio/SP. Foram apreendidos 29 tabletes de maconha, que estavam escondidos no porta-malas do veículo.

Segundo a PRF, as duas mulheres foram abordadas em um carro, Chevrolet/Cobalt. Durante revista, os policiais sentiram o cheiro forte da droga. Uma vistoria mais detalhada no porta-malas fez com que os 29 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 30 quilos, fossem localizados.

Em depoimento, as mulheres relataram que ganhariam R$ 2 mil para levar os entorpecentes de Penápolis/SP a São José do Rio Preto/SP.

O caso foi encaminhado para Delegacia da Polícia Civil de José Bonifácio, onde as duas mulheres foram presas em flagrante por tráfico de entorpecentes.

*Com informações do Diário da Região/Victória Oliveira