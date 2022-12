Duas alunas finalistas do Melhor Estudante ganham bolsas integrais no Colégio Unifev

Mariana Cervante de Souza, do SAB, e Amanda Galter Lotito, do SAO, ingressarão na 1ª série do Ensino Médio em 2023.

Por mais um ano, o Colégio Unifev concedeu a dois finalistas do prêmio “O Melhor Estudante de Votuporanga” bolsas de estudo 100% gratuitas. A cerimônia que revelou os vencedores foi realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, na última semana.