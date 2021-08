Drive-Thru Bem Legal acontece em Votuporanga nos dias 6 e 7 de agosto

Ação da TV TEM em parceria com a Prefeitura de Votuporanga arrecada donativos para famílias da região.

A TV TEM e Prefeitura Municipal de Votuporanga realiza o Drive-Thru Bem Legal nos dias 5 e 6 de agosto. A ação, que tem o objetivo de combater a fome, acontece no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Quem quiser e puder participar, pode doar leite, itens da cesta básica, de higiene pessoal e limpeza. Tudo que for arrecadado será encaminhado para instituições sociais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade do município. Um pedido especial das instituições é pela doação de leite, em pó ou em embalagem tetra pak.

Para garantir a segurança e evitar qualquer tipo de aglomeração, é possível fazer a doação sem descer do carro. Basta estacionar no local indicado e esperar os voluntários para entregar os donativos.

O posto de arrecadação funciona das 8h às 17h no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo que fica na Av. dos Bancários, 3299, no bairro Jardim Alvorada.

Saiba mais sobre o Drive-Thru Bem Legal e também sobre outras formas de ajudar entidades e famílias da nossa região no site tvtem.com/bemlegal.

SOBRE O BEM LEGAL

O BEM LEGAL é uma campanha de solidariedade da TV TEM presente em eventos da emissora e de parceiros. A iniciativa conta com o apoio da comunidade e arrecadou 625 toneladas de alimentos e ração, além de roupas, para ajudar instituições assistenciais do interior paulista desde 2009.

Ano passado, o projeto foi adaptado para evitar aglomerações e garantir a segurança de quem doa e recebe as doações. Surge, então, o Drive-Thru BEM LEGAL, que durante a pandemia já arrecadou 88 toneladas em 24 ações.