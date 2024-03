Dr. Tirso Meirelles, presidente da FAESP, estará hoje em Votuporanga

Dr. Tirso Meirelles, presidente da FAESP (Federação da Agricultura do Estado de São Paulo) estará hoje em Votuporanga para a cerimonia de posse da diretoria do Sindicato Rural de Votuporanga, em evento que acontece a partir da 19h, na sede da entidade.

Pedro Stefanelli foi reeleito por unanimidade em assembleia ocorrida recentemente, para mais um mandato à frente da entidade para os próximos 3 anos. A diretoria segue sendo a mesma para mais este mandato.

A cerimônia de posse será prestigiada por autoridades locais, lideranças do setor do agro negócio e associados do Sindicato.