Dr. Hery lança campanha a deputado estadual 

Lançamento da campanha e inauguração oficial do comitê acontecem neste sábado, a partir das 9h30, na Rua Amazonas, 3749, ao lado do cinema.

Neste sábado (27.ago), a partir das 9h30, acontece o lançamento oficial da campanha eleitoral para deputado estadual do Dr. Hery Kattwinkel (Solidariedade), em seu comitê, localizado na Rua Amazonas, 3749, ao lado do cinema, em Votuporanga/SP.

Na oportunidade, Dr. Hery fará a abertura oficial de seu comitê, onde a população será recebida por seus apoiadores e também pelo próprio candidato.

De acordo com a assessoria do candidato: “Será um sábado cheio de muita alegria para todos os envolvidos no projeto. Hery receberá a visita de seus apoiadores e candidatos a deputado Federal das regiões de São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo e Fernandópolis.”

Um pouco mais tarde, a partir das 15h, a equipe do Dr. Hery, realizará um adesivaço, na Concha Acústica de Votuporanga. Onde são esperados os apoiadores de toda a região.