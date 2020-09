Dr. Hery Kattwinkel lança sua candidatura nesta segunda

Nesta segunda-feira, dia 14 de setembro, às 20h, o pré-candidato Dr. Hery oficializa sua candidatura a prefeito de Votuporanga em convenção que será realizada online nas redes oficias do candidato e dos partidos que fazem parte da coligação.

Até o momento, o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) anunciou somente a pré-candidatura do advogado para a prefeitura de Votuporanga. A expectativa é de que no ato seja confirmado o nome do Dr. Hery e anunciado ainda o candidato a vice e os vereadores que comporão a coligação.

Após a liberação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e baseado nas orientações da Organização Mundial de Saúde, a convenção será feita de forma semi-presencial mesclando as partcipações online e presencial dos candidatos a vereadores dos partidos que apoiam o candidato a prefeito.