Dr. Hélio Martins falece aos 82 anos

Faleceu às 22h desta segunda-feira (21.ago), na Santa Casa de Votuporanga/SP, aos 82 anos, o Delegado de Polícia aposentado, Dr. Hélio Martins. Ele deixou a esposa Maria Terezinha Molaz Martins e os filhos: Glaucia Molaz Martins e Cleber Molaz Martins; os netos: Amanda Zeliole Martins, Enrico Martins Simões, Marianna Martins Simões e Eduardo Camargo Martins, além do bisneto Conrado Martins Nascimento.

Natural de Nova Granada/SP, formou-se professor primário em 1964; em Bacharel de Direito pela Faculdade do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba/MG em 1968. Logo após foi aprovado no concurso de Delegado de Polícia em 1969, sendo designado para Orindiúva/SP e autorizado a exercer suas funções em Palestina/SP. Em setembro de 1972, foi transferido para Uchoa/SP, onde exerceu o cargo até 1980; no dia 10 de dezembro de 1980, foi transferido para Votuporanga, onde permaneceu até o dia 25 de dezembro de 1993, quando em classe especial foi aposentado.

Dr. Hélio pertenceu ao quadro associativo do Lions Clube de Votuporanga, a Loja Maçônica José Ferreira Vieira, prestou serviços voluntários no Centro Social de Votuporanga, além de ter sido colaborador deste Diário, com artigos que vivenciavam fatos políticos e sociais de Votuporanga.

O velório do Dr. Hélio acontece nesta terça-feira (22), das 6h às 12h, no Velório Municipal de Votuporanga; e após o meio-dia, seu corpo será transladado para a cidade de Nova Granada, onde será sepultado às 16h.