Doze cidades da região amanhecem em lockdown

São José do Rio Preto/SP sofre com explosão de casos. Agora, 63 municípios têm 100% de ocupação das UTI, segundo o governo de SP.

Depois de Araraquara/SP, a prefeitura de São José do Rio Preto/SP, decretou lockdown na cidade a partir desta quarta-feira (17). Outras 11 cidades da região vão seguir o município, que é um polo econômico do interior paulista e referência no atendimento hospitalar, e também vão fechar endurecer regras de circulação.

A medida, adotada após uma reunião emergencial no último domingo (14), passou a valer à meia-noite (0h) desta quarta-feira e seguirá até o dia 31 deste mês. As atividades não essenciais continuam fechadas, conforme prega a fase emergencial. Porém, a partir de agora, supermercados, mercearias e mercados de bairro permanecerão fechados e poderão atender apenas por meio de entregas.

Tomaram a mesma decisão os municípios de Bady Bassit, Sales, Ibirá, Nova Aliança, Nova Granada, Palestina, Mira Estrela, Icém, Guapiaçu, Monte Aprazível e Jales.

As fiscalizações do decreto e autuações serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Agentes de Posturas e Guarda Municipal. Em caso de descumprimento das medidas, tanto os estabelecimentos quanto as pessoas, estão sujeitos a serem penalizados por infração sanitária. Os estabelecimentos flagrados vendendo bebidas alcoólicas ou veículos que estejam transportando vão ter o produto apreendido e serão multados. Ainda de acordo com as regras, os estabelecimentos que descumprirem poderão ficar interditados por 15 dias e, se for reincidente, fechado de forma definitiva.