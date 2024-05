Dorival vai à Europa por observações finais visando convocação para Copa América 

Treinador e membros da comissão técnica se dividem para acompanhar presencialmente semis da Champions e encontrar com jogadores em seis países europeus.

A comissão técnica da seleção brasileira está em reta final de avaliações visando a convocação para a Copa América. E para isso repetirá a partir deste final de semana uma rotina que será hábito até a Copa de 2026: observar e conversar pessoalmente com jogadores que atuam no futebol europeu. Dorival e seus pares embarcam para ronda por seis países que incluirá presença nas semifinais da Champions League.

Dorival Júnior e o gerente técnico Juan estarão na Allianz Arena na próxima terça-feira para o clássico entre Bayern e Real Madrid. A dupla passará ainda por Itália e Portugal na viagem com previsão de duração de cerca de dez dias. Já os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero têm no roteiro encontros na Inglaterra, Espanha e França, onde vão acompanhar PSG x Borussia Dortmund na quarta-feira.

Antes da primeira convocação, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha, a comissão técnica realizou o mesmo trabalho com reuniões presenciais com jogadores, visitas a centro de treinamentos de clubes europeus e presença em partidas com a participação de selecionáveis. O formato se repetirá para saber das condições físicas de atletas que estão no radar para a Copa América.

A viagem complementa ronda que teve início em território doméstico nas primeiras rodadas do Brasileirão. A CBF divulgou nesta quinta-feira que o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, visitou os quatro clubes do Rio de Janeiro na Série A, mas o roteiro foi ainda maior e todos os 20 clubes tiveram a presença de ao menos um membro da comissão técnica da Seleção em seus jogos como mandante neste início de competição.

Convocação e apresentação em maio

Reuniões na sede da CBF ainda alinham detalhes da programação para a Copa América, mas a convocação acontecerá no máximo até a sexta-feira, dia 17 de maio. Ao contrário do que aconteceu na primeira lista de Dorival, não haverá brecha para nomes extras e serão 23 os escolhidos para defender o Brasil na competição que acontece nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho.

A convocação será única para os amistosos contra o México, dia 8 de junho, no Texas, e Estados Unidos, dia 12, em Orlando. A cidade da Flórida, por sinal, será a base da seleção brasileira na preparação para a Copa América. A tendência é de que os jogadores que já estiverem de férias na Europa se apresentem no dia 29 de maio e já fiquem à disposição de Dorival Júnior.

Quem estiver envolvido na final da Champions, que está marcada para o dia 1º de junho, em Londres, e os que atuam em clubes do futebol brasileiro só se juntam ao grupo no dia 3, quando começa oficialmente a Data Fifa. O Brasil ficará em Orlando por três semanas até seguir para Los Angeles para o início da Copa América.

A Seleção estreia dia 24 de junho, diante da Costa Rica, no Sofi Stadium, em Inglewood, Califórnia. O segundo compromisso pelo Grupo D é diante do Paraguai, dia 28 de junho, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, e encerra a primeira fase no dia 2 de julho contra a Colômbia, em Santa Clara.

*Com informações do ge