Dorival tranquiliza torcida do São Paulo sobre Alisson e Lucas após “desgaste muito grande” 

Técnico diz que substituições na final foram apenas por cansaço, não por alguma lesão.

O São Paulo sentiu o calor do Rio de Janeiro e o cansaço acumulado da temporada, mas nada que preocupe Dorival Júnior. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, pelo primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, o técnico tranquilizou a torcida quando perguntado sobre as substituições que fez no segundo tempo.

Alisson foi o primeiro a sair e deixou o campo mancando. Depois, Lucas e Nestor, esgotados, foram substituídos. A 15 minutos do fim, foi a vez de Caio Paulista e Wellington Rato deixarem a final. Segundo Dorival, nenhum deles preocupa para o jogo de volta contra o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, no Morumbi.

“Não, não foi uma lesão (de Alisson). Foram cãibras, assim como tivemos dois ou três jogadores. De novo, relaciono com a partida do meio de semana, contra o Internacional, em que o desgaste foi excessivo, um campo super pesado. Tivemos que manter alguns desses jogadores ao longo de todo o tempo porque, infelizmente, só temos cinco alterações”, disse o treinador na entrevista coletiva.

O primeiro tempo do São Paulo foi controlado, sem uma finalização sequer do Flamengo. Calleri coroou a estratégia abrindo o placar de cabeça, e depois disso a vantagem permitiu ao Tricolor esperar o adversário tomar a iniciativa.

“Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez inteiro, mas no início da segunda etapa não tivemos o mesmo rendimento. Por isso algumas alterações, muito mais pela parte física do que propriamente pela tática. Tivemos que recompor algumas peças para voltar a ter posse de bola. O desgaste foi muito grande”, repetiu Dorival.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, mas as atenções estão todas voltadas para a finalíssima do domingo que vem. Um empate basta para conquistar o título inédito da Copa do Brasil.

