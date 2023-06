Dorival pede que São Paulo não venda jogadores: “Faço muita questão que não saiam” 

Técnico evita comentar sobre reforços, mas salienta que espera manter elenco durante janela.

O técnico Dorival Júnior fez um apelo à diretoria do São Paulo após a derrota para o Palmeiras, no domingo, para que o clube não venda jogadores na janela de transferências prestes a se abrir.

O treinador disse que mantém conversas com os dirigentes sobre reforços, ainda que tenha se recusado a dar detalhes, mas salientou que, para ele, o mais importante é manter o elenco.

“Eu torço para que uma coisa aconteça: que o São Paulo não perca jogadores, que não venda jogadores. Para mim, isso é um ponto que vai ser um diferencial daqui para frente, para que o São Paulo se fortaleça cada dia mais e de repente, daqui a um tempo, possa estar brigando diretamente por grandes conquistas”, disse Dorival Júnior.

“Se isso vier a acontecer, eu sou muito sincero: não faço questão de que cheguem, mas faço muita questão de que não saiam jogadores. Esse é um ponto que eu gostaria que fosse respeitado”, completou.

O desejo de Dorival esbarra na situação financeira do clube, que ainda carrega grande dívida e a necessidade de fazer caixa com seus atletas.

No ano passado, a venda de Antony do Ajax para o Manchester United aliviou a pressão sobre a diretoria do São Paulo, que teve direito a quase R$ 100 milhões na negociação entre os dois clubes europeus pelo atleta formado em Cotia.

Não há, porém, a expectativa de receita semelhante para essa temporada. Por isso, a diretoria admite ter que vender alguns de seus jovens mais talentosos.

O volante Pablo Maia e o zagueiro Beraldo são os jogadores com maiores perspectivas de receberem boas propostas. O São Paulo avalia que pode vender cada um deles por R$ 80 milhões.

Por outro lado, o clube negocia a contratação do atacante Marinho, afastado do Flamengo e que tem a aprovação de Dorival. Nesta segunda, porém, a advogada do atacante disse ao ge que Marinho não pretende deixar o clube carioca neste momento.

Antes, o São Paulo assinou com Alexandre Pato, que estava livre.

Próximo compromisso

Por conta dos amistosos das seleções na Data Fifa, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa. O São Paulo volta a campo no dia 21, às 19h, quando recebe o Athetico-PR no Morumbi.

*Com informações do ge