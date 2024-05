Dorival Júnior explica convocação de Evanilson para a Seleção e revela lesão de Richarlison 

Atacante do Porto foi a principal novidade da lista de 23 jogadores para a competição.

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa América. O treinador convocou 23 jogadores para a competição. A principal surpresa foi o estreante Evanilson, atacante do Porto. Dorival revelou que o atleta foi convocado porque Richarlison, do Tottenham, sofreu lesão nesta manhã.

“Evanilson é um jogador que vem chamando a atenção. Tem entendimento claro da função que executa. Sai para ser um homem que complementa à frente da área como também infiltra nos momentos em que atacamos pelos lados. É um jogador muito interessante. Se fizer como no clube, será uma grata surpresa. Nos surpreendeu nas nossas avaliações. Já era um nome comentado na primeira convocação e agora, em função de uma lesão na manhã de hoje com o Richarlison, passa a ser um jogador com que contamos”, revelou Dorival.

A lista tem como foco a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 julho, mas também servirá para os amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e os próprios EUA, no dia 12, ambos em solo norte-americano.

Ao contrário da primeira lista de Dorival Júnior na Seleção, que teve nove jogadores que atuavam no futebol brasileiro, a lista para a Copa América tem três atletas do Brasileirão: Bento (Athletico), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Endrick (Palmeiras).

O treinador justificou que a decisão pelos nomes “foi puramente técnica”, negando ter pensado em outros pontos, como a indefinição sobre possível paralisação do futebol brasileiro ou preferência por jogadores da Europa.

“Foi uma decisão puramente técnica. Procuramos avaliar todos os atletas. Não importa idade, clube ou outra situação que não seja o momento de cada atleta. O processo de avaliação é complicado. Tivemos 14 jogadores afastados na convocação anterior e alguns tiveram que ser cortados ao longo da apresentação. Aqueles que foram deixaram uma ótima resposta. Não estar nesse momento não quer dizer nada. Teremos dois amistosos, e aí sim, tendo necessidade de possível alteração, por área técnica ou médica, faremos para a Copa América”, afirmou Dorival, que completou:

“Não podemos esquecer que tivemos 26 jogadores naquele momento e 14 jogadores lesionados. Vieram e deram uma resposta. Também temos que observar os que já estavam anteriormente. É uma mudança gradativa, propiciando que todos se apresentem. Muitos tiveram uma recuperação e uma possibilidade de convocação. Não desanimem, não deixem que seja definitivo. Temos grandes jogadores que não foram chamados.”

Outra novidade da lista foi o retorno de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. Ele estava lesionado durante a última data Fifa e, por isso, não foi convocado.

O planejamento da comissão técnica é que os convocados que atuam no exterior se apresentem no dia 30, enquanto os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho. Entre os atletas de fora, a exceção ficará por conta de Vini Jr, Rodrygo e Militão, que disputarão a final da Liga dos Campeões, no dia 1º de junho, em Londres, com o Real Madrid.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) e Lucas Paquetá (West Ham);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

