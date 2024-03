Dorival Júnior anuncia sua 1ª convocação na Seleção 

Técnico do Brasil anunciou 26 nomes que participarão de amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março.

O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (1º.mar) sua primeira lista no comando da seleção brasileira. Dorival convocou 26 jogadores para participar de amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, os primeiros compromissos do Brasil em 2024. Entre as novidades estão o atacante Savinho, os meias Andreas Pereira, João Gomes e Pablo Maia, o lateral Wendell, o zagueiro Murillo e o goleiro Rafael, além do retorno de Lucas Paquetá.

Confira a lista de Dorival Júnior:

*Goleiros: Bento (Athletico-PR), Ederson (Manchester City) e Rafael (São Paulo);

*Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

*Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murilo (Palmeiras);

*Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

*Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid).

Em diálogo com a Real Federação Espanhola de Futebol, a CBF conseguiu aumentar para 26 o número de convocados para que Dorival Júnior possa ver de perto mais jogadores na única lista antes da Copa América. A entidade ainda aguarda a posição da Inglaterra a respeito do amistoso em Wembley.

Depois de um dos piores anos da história em 2023, com cinco derrotas, um empate e apenas três vitórias em nove partidas, o Brasil projeta um recomeço nas mãos de Dorival Júnior. O amistoso com a Inglaterra está marcado para o dia 23, em Londres, no estádio de Wembley, enquanto a Espanha será a adversária dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid.