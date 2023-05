Dorival elogia time reserva do São Paulo e vibra com sequência: “Estou muito satisfeito e feliz”

Tricolor venceu o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, e encaminhou vaga na Sul-Americana.

A opção de Dorival Júnior em colocar o time reserva do São Paulo em campo, nesta terça-feira, foi uma decisão acertada na visão do treinador. O resultado também comprovou isso: vitória por 2 a 0 sobre o Puerto Cabello, fora de casa, e vaga para as oitavas de final da Sul-Americana mais perto.

“A opção correta era essa. Foi uma tomada de opção coerente. Não fiquei feliz só pelo resultado, mas pela disposição da equipe em campo, tentando se doar ao máximo pelo resultado”, disse o treinador.

“Todos estão treinados, preparados e esse é o objetivo. Quando colocamos a situação de uma equipe que se inicia, a equipe que está fora está consciente do que está acontecendo e será treinada. O período tem sido curto e sinto que poderíamos ter tempo maior não só para recuperação, mas adaptação de exigências de cada partida. Os jogadores têm dado uma resposta positiva, têm entendido o trabalho e mesmo com o desgaste dessa viagem, estou muito satisfeito e feliz”, acrescentou.

A vitória foi a sétima de Dorival Júnior nos dez jogos em que dirigiu o Tricolor desde que chegou. Ele acumula outros três empates. Ainda invicto, o técnico tem feito rodízios entre as partidas e o método tem funcionado.

Das dez partidas do treinador, inclusive, sete foram como visitante em um período de um mês. O desgaste tem sido algo falado com frequência por Dorival em suas entrevistas coletivas.

“Estamos em uma sequência pesada. A logística agora foi complicada para uma equipe de futebol. Saímos de São Paulo meia-noite de segunda e chegamos 17h. Não trabalhamos, não treinamos. Vamos voltar e não vamos conseguir também. A equipe tem dado uma resposta muito boa. Estou há 10 jogos, 7 fora e três em casa e tem dado resposta. Os jogadores têm entendido a situação. Estamos tentando passar por todas as situações”, comentou.

Agora, o São Paulo terá cinco jogos em casa nos próximos seis compromissos. A única exceção será a partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, às 21h, diante do Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. O time titular retornará.

*Com informações do ge